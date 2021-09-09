وزير خارجية قطر يبحث في إيران ملف أفغانستان

2021/09/09 | 16:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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التقى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، نظيره الإيراني حسينأمير عبد اللهيان في طهران لبحث آخر التطورات في أفغانستان، على ما أفاد الوزير نفسه ووكالة إسناالإيرانية.

وذكرت الوكالة أن محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تباحث مع نظيره الإيراني وسيلتقي مسؤولين آخرين فيزيارته.

وبعد ذلك، أكد الوزير القطري اللقاء في تغريدة وأوضح أن الهدف منه كان “التباحث في الشأن الأفغانيومناقشة المستجدات” مؤكداً أن “قطر تؤمن بضرورة تضافر الجهود والرؤى الدولية تجاه أفغانستان لضمانحل كامل وشامل“.

ولعبت قطر، حليفة الولايات المتحدة، دور الوسيط الرئيسي بين حركة طالبان التي أقامت فيها مكتبا سياسيامنذ 2013، والمجتمع الدولي بما في ذلك واشنطن إلى أن استكملت الحركة سيطرتها على البلاد فيمنتصف أغسطس (آب).

في المقابل، أعربت إيران التي تتقاسم حدوداً مع أفغانستان تمتد أكثر من 900 كيلومتراً، عن قلقها نتالوضع في الدولة الجارة، ونددت “بشدة” الإثنين بالهجوم الذي شنته طالبان على وادي بانشير، آخر معقلللمعارضة المسلحة ضد الحركة التي أعلنت سيطرتها “الكاملة” على المنطقة.

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