قبل وفاتها من فيروس كورونا.. توسلت متابعيها على

2021/09/09 | 16:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت ميغان ألكسندرا بلانكنبيلر تنتظر تناول اللقاح قبل وفاتها بسبب فيروس كورونا، قبل وفاتها بـ9 أيام، توسلّت متابعيها على "تيك توك" ليحصلوا على اللقاح بأسرع وقت ممكن.

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