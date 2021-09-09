الصحة تسجل 5073 إصابة جديدة بكورونا.. انخفاض معدل الوفيات

2021/09/09 | 16:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (9 أيلول 2021)، إن "الكوادر الصحية سجلت في عموم المحافظات العراقية 5073 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 7644 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 51 مصاباً خلال المدة المذكورة".

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