2021/09/09 | 16:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ،اليوم الخميس، عن مشروع رياضي سيساهم في دعم قطاع الشباب بالتعاون مع مصرف التنمية الدولي.وقال درجال في مؤتمر صحفي حضره “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالتعاون مع مصرف التنمية الدولي..



وزير الشباب يعلن عن مشروعه الجديد المركز الخبري الوطني.

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