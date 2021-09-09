التعليم تحدد موعد مباشرة الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات

2021/09/09 | 16:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد مباشرة الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية.وجاء في بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “التزاماً بالتقويم الجامعي والتوقيتات المعتمدة واستئنافاً لأعمال الهيئات التدريسية وملاكاتها واستكمال متعلقات العام الدراسي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ واستعداداً للعام الدراسي الجديد ۲۰۲۲/۲۰۲۱ تقرر اعتماد يوم الأحد ۲۰۲۱/۹/۱۲ موعداً لمباشرة …

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