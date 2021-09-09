العراق يسجل 51 وفاة وأكثر من 5 آلاف إصابة بكورونا

2021/09/09 | 16:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الوزارة في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 5073 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 7644 حالة جديدة للشفاء و51 حالة وفاة جديدة في عموم البلاد.وأشارت الى تلقي 101388 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد.

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