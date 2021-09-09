الكاظمي يستقبل وفداً عسكرياً برئاسة قائد القيادة المركزية الأمريكية

2021/09/09 | 16:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبل رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، وفداً عسكرياً أمريكياً برئاسة قائد القيادة المركزية الأمريكية، الفريق الأول كينيث ماكنزي، برفقة السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر.وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “أهمية تكاتف الجهود الدولية ضد خطر الإرهاب والفكر التكفيري المتطرف، …

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