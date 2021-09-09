مخرجات الاجتماع بين الكاظمي والقيادة المركزية الامريكية حول اخراج القوات القتالية من العراق

2021/09/09 | 16:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مع وفد عسكري أميركي برئاسة قائد القيادة المركزية الأميركية، الفريق الأول كينيث ماكنزي، الخميس، على عقد اجتماع جديد للجنة العسكرية التقنية العراقية ونظيرتها الأميركية؛ من أجل تنفيذ الخطوات المتبقية من مخرجات الحوار الاستراتيجي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان اليوم، (9 ايلول 2021)، ان "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، استقبل وفدا عسكريا أمريكيا برئاسة قائد القيادة المركزية الأمريكية، الفريق الأول كينيث ماكنزي، برفقة السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر".

وأضاف البيان، ان "الكاظمي أكد أثناء اللقاء، على أهمية تكاتف الجهود الدولية ضد خطر الإرهاب والفكر التكفيري المتطرف، اللذين يهددان المنطقة والعالم بأسره، وأضاف سيادته أن العراق سيبقى فخورا بالنصر الذي حققه ضد أعتى التنظيمات الإرهابية في العصر الحديث".

وبين، أن "الإسناد والدعم والتدريب التي حصل عليها العراق من جميع أشقائه وأصدقائه، كانت كلها عنصرا أساسيا في تحقيق ذلك النصر، وفي رفع مستوى قدرات القوات الأمنية بالنحو الذي مكن الحكومة من الانتقال في العلاقة مع التحالف الدولي، إلى مرحلة إنهاء المهام القتالية".

وتابع البيان، "من جانبه، أثنى الفريق الأول ماكينزي على التنامي المستمر لقدرات القوات الأمنية العراقية ومهاراتها، وقدرتها على القيام بالأدوار القتالية ضد الإرهاب بكفاءة وشجاعة، مع انتقال مهمة التحالف الدولي إلى المشورة والتدريب والتعاون الاستخباري، وأشار إلى أن المراسم التي جرت اليوم، وشهدت تسليم قيادة التحالف إلى اللواء جون برينان، خلفا للفريق بول كالفيرت، تمثل إحدى خطوات تحقيق هذا الانتقال".

وأكد ماكينزي، أن "تخفيض مستوى التواجد العسكري الأمريكي، لن يضعف من التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالعلاقة الاستراتيجية الأوسع مع العراق، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، فضلا عن العلاقة الأمنية، وفقا لمخرجات الحوار الاستراتيجي بين البلدين".

وزاد البيان، انه "تم الاتفاق خلال اللقاء على عقد اجتماع جديد للجنة العسكرية التقنية العراقية ونظيرتها الأمريكية؛ من أجل تنفيذ الخطوات المتبقية من مخرجات الحوار الاستراتيجي، ولاسيما ما يخص إنهاء وجود القوات القتالية الأمريكية نهاية هذا العام، وذلك بعد أن تحقق خفض مستوى التمثيل العسكري لقيادة التحالف؛ انسجاما مع المرحلة الجديدة غير القتالية لدوره في العراق".

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