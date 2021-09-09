ماكينزي للكاظمي: تخفيض التواجد العسكري الأمريكي لن يضعف العلاقة مع العراق (فيديو)

2021/09/09 | 16:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس الوزراء، القائد العام

للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم

الخميس، وفداً عسكرياً أمريكياً برئاسة

قائد القيادة المركزية الأمريكية،

الفريق الأول كينيث ماكنزي، برفقة

السفير الأمريكي في ال

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