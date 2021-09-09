مدير الكمارك يكشف عن اجراء سيقضي على حالات التلاعب والتزوير

2021/09/09 | 16:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مدير عام الهيأة العامة للكمارك شاكر الزبيدي، اليوم الخميس، عن اجراء سيقضي على حالات التلاعب والتزوير في دوائر الكمارك.

وقال الزبيدي في بيان، ان “هيأة الكمارك ستطبق نظام التصريحة الالكترونية بدلا من التصريحة اليدوية”، مشيرا الى ان هذا الاجراء سيقضي على حالات التلاعب والتزوير في دوائر الكمارك ويعظم من الايرادات المالية للدولة”.

ولفت الزبيدي الى ان “الاجراء المذكور سيطبق في القريب العاجل”.

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