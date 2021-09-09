كيف حوّلت جائحة كورونا حاويات الشحن المتواضعة إلى أهم العناصر على هذا الكوكب

2021/09/09 | 16:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ما يقرب من 18 شهرًا من انتشار جائحة كورونا، لا يزال الشحن العالمي في أزمة، مع وجود تراكمات تلوح في الأفق خلال ذروة فترة التسوق في العطلات.إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على الارتفاع القياسي في تكلفة حاويات الشحن.

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