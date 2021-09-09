2021/09/09 | 16:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، إجراء تعديل على موعد اختبارات الطلبة المتقدمين على مدارس المتميزين وكلية بغداد.وقال التربية في بيان توضيحي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "موعد اختبارات الطلبة المتقدمين على مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد سيكون يوم الخميس الموافق 2021/9/16 عند الساعة الثامنة صباحاً بدلاً من الساعة التاسعة صباحاً".وأضافت إن "اختبارات الذكاء ستبدأ أولاً، وتعقبها استراحة ثم يبدأ الاختبار التحصيلي الوزاري للمتميزين والمتفوقين على حدٍ سواء في تمام الساعة التاسعة صباحاً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تُعدل موعد اختبارات الطلبة المتقدمين على مدارس المتميزين وكلية بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تُعدل موعد اختبارات الطلبة المتقدمين على مدارس المتميزين وكلية بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).