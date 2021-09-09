انتخابات المغرب.. أسباب الانهيار الكبير لـ

2021/09/09 | 16:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما قضى عشرة أعوام في رئاسة الحكومة، سجل حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب خسارة قاسية في الانتخابات البرلمانية، حيث شهد تراجعا مدويا تمثل بانخفاض حصته من 125 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته إلى 12 مقعدا فقط في البرلمان المقبل.

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