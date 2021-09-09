التربية تعلن موعد اختبارات مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد

2021/09/09 | 16:53 - المصدر: وكالة ناس

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أعلنت وزارة التربية / المديرية العامة للتقويم والامتحانات ان موعد اختبارات الطلبة المتقدمين على مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد سيكون يوم الخميس الموافق 2021/9/16 عند الساعة الثامنة صباحاً بدلاً من الساعة التاسعة صباحاً ، على ان تبدأ اختبارات الذكاء اولاً ، وتعقبها استراحة ثم يبدأ الاختبار التحصيلي الوزاري للمتميزين والمتفوقين على حدٍ سواء في تمام الساعة التاسعة صباحاً .

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