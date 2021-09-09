2021/09/09 | 16:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني نشرت قناة السويس بيانا، طالبت فيه وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والاعتماد على المعلومات والأخبار الرسمية الصادرة من الهيئة.ولفت رئيس هيئة قناة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قناة السويس تصدر بيانا بعد جنوح سفينة المركز الخبري الوطني.

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