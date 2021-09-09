استجابة لمطالب اهالي العبارة.. وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة يصل ديالى

2021/09/09 | 16:54 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، الى محافظة ديالى بأمر من القائد العام للقوات المسلحة.

وذكر اعلام شؤون الشرطة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بأمر من القائد العام للقوات المسلحة وتوجيه وزير الداخلية، وصل الفريق عماد محمد محمود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الى محافظة ديالى، للوقوف على الوضع الامني واستجابة الى مطالب اهالي ناحية العبارة".

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