هل تنجح الحكومة في إنشاء صندوق “الأجيال” ؟

2021/09/09 | 16:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني استبعد عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه، اليوم الخميس، إمكانية إنشاء الصندوق السيادي (الأجيال)، الذي أعلن عنه مؤخراً رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.وقال حمه، لموقع “المركز الخبري الوطني”، إنه “في […]

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