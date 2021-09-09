المرور تحدد غرامة سير وعبور المشاة على الطرق السريعة

2021/09/09 | 17:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت مديرية المرور العامة، غرامة سير وعبور المشاة على الطرق السريعة.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “استناداً لأحكام المادة 47/ ثانياً من قانون المرور لسنة 2019 قررنا عدم السماح للمشاة بالسير والعبور على كافة الطرق السريعة والعامة”.وأضافت، انه “يعاقب المخالف بغرامة قدرها (25 ألف) خمسة وعشرون …

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