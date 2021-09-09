النفط الوطنية تعقد اجتماعها الاول لمناقشة الخطة الخمسية لقطاع الاستكشافات

2021/09/09 | 17:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت شركة النفط الوطنية، اليوم

الخميس، اجتماعها الاول لمناقشة الخطة

الخمسية لقطاع الاستكشافات النفطية.

وقال المكتب الاعلامي ل‍وزارة النفط في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية، ان"شركة

النفط الوطنية، عقدت

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