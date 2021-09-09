الأمم المتحدة تشرف على إتلاف 4 ملايين و670 ألف بطاقة إلكترونية قصيرة الأمد

2021/09/09 | 17:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشرفت بعثة الأمم المتحدة في العراق على عملية إتلاف 4 ملايين و670 ألف بطاقة ناخب إلكترونية قديمة بعد ان اُخرجت من النظام الانتخابي قبل اقتراع تشرين.

اكتوبر.

وجرت عملية الإتلاف في مخازن الدباش غربي بغداد بعد قرار من مفوضية الانتخابات بإتلاف البطاقات الإلكترونية قصيرة الأمد المستبدلة بالبطاقات البايومترية، فضلا عن إتلاف البطاقات الإلكترونية الصادرة عام 2013 التي جرى تعطيلها بسبب عدم مراجعة أصحابها مراكز التسجيل.

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