مذيع CNN يسرد التقلبات السريالية لأحداث 11 سبتمبر بعد 20 عامًا من الهجمات

2021/09/09 | 17:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسرد مذيع CNN جون أفلون التقلبات التي طرأت على الشخصيات البارزة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، ويحلل المشهد السياسي المتغير، مع استعداد الولايات المتحدة لإحياء الذكرى الـ20 للهجوم الإرهابي.

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