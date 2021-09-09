التربية تعدل موعد اجراء اختبارات مدارس المتميزين

2021/09/09 | 17:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن إجراء تعديل على موعد اختبارات الطلبة المتقدمين على مدارس المتميزين وكلية بغداد.

وقالت التربية بحسب وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها، إن “موعد اختبارات الطلبة المتقدمين على مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد سيكون يوم الخميس الموافق 2021/9/16 عند الساعة الثامنة صباحاً بدلاً من الساعة التاسعة صباحا”.

وأضافت، أن “اختبارات الذكاء ستبدأ أولاً، وتعقبها استراحة ثم يبدأ الاختبار التحصيلي الوزاري للمتميزين والمتفوقين على حدٍ سواء في تمام الساعة التاسعة صباحا”.

فيما يلي نص الوثيقة:-

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