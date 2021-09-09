2021/09/09 | 17:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل إعلام بأن حركة “طالبان” غيرت اسم مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة كابل.

ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن مصدر في اللجنة الثقافية لـ”طالبان” قوله إن الحركة قررت شطب اسم الرئيس السابق من تسمية المطار الرئيسي في البلاد.

كما أشار المصدر إلى أن “طالبان” غيرت أيضا اسم ساحة تمت تسميتها على شرف القيادي الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود الذي يقود نجله أحمد مسعود الآن قوات المقاومة المناهضة للحركة في ولاية بنجشير.

التالي

منذ 28 دقيقة

قناة السويس تصدر بيانا بعد جنوح سفينة

منذ 50 دقيقة

محكمة الاستئناف في باريس تثبت الحكم على رفعت الأسد

منذ ساعتين

وزير خارجية قطر يبحث في إيران ملف أفغانستان

منذ 4 ساعات

جنوح سفينة كبيرة في قناة السويس بمصر

منذ 4 ساعات

إزالة رمز كبير للعبودية في الولايات المتحدة

منذ 5 ساعات

14 قتيلاً بعد انفجار وحريق في مستشفى بمقدونيا الشمالية

منذ 8 ساعات

الصين تتعهد بـ 30 مليون دولار لمساعدة أفغانستان

منذ 8 ساعات

البيت الأبيض: لا نعتزم الاعتراف بحكومة طالبان

منذ 19 ساعة

“الطاقة الذرية” تعلن عن تضرر معدات مراقبة تابعة لها في هجوم إسرائيلي على موقع نووي إيراني

منذ 22 ساعة

بشرى غير سارة بشأن كورونا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“طالبان” تغير اسم مطار حامد كرزاي الدولي في كابل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“طالبان” تغير اسم مطار حامد كرزاي الدولي في كابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).