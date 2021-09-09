العراق يناقش خطة خمسية للاستكشاف وزيادة إنتاج النفط

2021/09/09 | 17:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

عقدت شركة النفط الوطنية، الخميس، اجتماعها الأول لمناقشة ومراجعة الخطة الخمسية لقطاع الاستكشافات النفطية.

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وذكر بيان لوزارة النفط، 9 أيلول/سبتمبر، أنّ "الخطة تهدف إلى إدامة وتعزيز الإنتاج الوطني من النفط والغاز".

وأوضح البيان، أنّ الاجتماع شهد أيضًا "مناقشة خطط الإنتاج والتصدير المرحلية والمستقبلية، وفق رؤية استراتيجية تتناسب مع حاجة السوق النفطية المرحلية والتوقعات المستقبلية، بالتنسيق مع شركة تسويق النفط العراقية سومو، وبما يضمن أعلى مردود اقتصادي للعراق".

وأشار البيان، إلى أنّ "وزير النفط إحسان عبد الجبار حضر جانبًا من الاجتماع، إلى جانب عدد من المسؤولين ومدراء الشركات والدوائر المعنية، فضلاً عن استضافة مدير عام شركة تسويق النفط سومو".

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