نمو عائدات غازبروم من صادرات الغاز بمقدار 1.8 مرة خلال 7 أشهر

2021/09/09 | 17:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفادت بيانات مصلحة الجمارك الروسية، بأن عائدات "غازبروم" من صادرات الغاز عبر الأنابيب، نمت في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى تموز/يوليو، بمقدار 1.8 مرة بالقيمة السنوية، وبلغت 23.7 مليار دولار.وخلال ذلك، ارتفع سعر تصدير الغاز في يوليو بنسبة 8 % مقابل حزيران/ يونيو ووصل إلى 245.1 دولارا لكل ألف متر مكعب.وارتفع الحجم المادي لصادرات الغاز في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى تموز/يوليو، بنسبة 14.9 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، ووصل إلى 123.8 مليار متر مكعب.في تموز/ يوليو، تراجعت عائدات الشركة من صادرات الغاز بشكل طفيف، بنسبة 2.1 % مقارنة بشهر حزيران/ يونيو، لتصل إلى 3.48 مليارات دولار.في الوقت نفسه، انخفض حجم الصادرات في تموز/ يوليو بنسبة 9.7 % على الأساس الشهري، إلى 14.2 مليار متر مكعب. ومقارنة بشهر تموز 2020، زادت إيرادات غازبروم 3.3 مرات، فيما زاد حجم الصادرات بنسبة 14.5 %. وجدير بالذكر، أن سعر 1000 متر مكعب كان قبل عام 86.2 دولارا تقريبا.وكان سعر تصدير الغاز عبر خطوط الأنابيب في تموز/ يوليو من العام الجاري، أعلى بكثير من مستوى ربحية صادرات الغاز للشركة، التي يقدرها الخبراء بنحو 90-100 دولار لكل ألف متر مكعب. وفي حزيران/ يونيو، كان السعر 226.5 دولارا لكل ألف متر مكعب، في أيار/ مايو، 199.7 دولارا، وفي أبريل، 185.5 دولارا لكل ألف متر مكعب.مع الأخذ بالاعتبار متوسط الأسعار المعلنة من جانب "غازبروم"، قد تبلغ التكلفة الإجمالية لنقل الغاز بالأنابيب من حقول يامال إلى نقطة الدخول إلى ألمانيا حوالي 90 دولارا لكل 1000 متر مكعب.يشمل هذا المبلغ تكلفة الإنتاج وضريبة استخراج المعادن والنقل عبر روسيا ثم على طول عبر خط أنابيب "السيل الشمالي". وإلى هذه القيمة يجب أيضا، إضافة رسوم تصدير بنسبة 30 % من سعر مبيعات الشركة في أوروبا.

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