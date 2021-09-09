2021/09/09 | 17:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالنسبة لجينيل جوزمان، كان يوم 12 من سبتمبر 2001 هو اليوم الذي نجت فيه من الموت، لكنها لم تنج حتى الآن من الآثار المدمرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجمات 11 سبتمبر.. لحظات الرعب والأسئلة المؤلمة عن القيم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجمات 11 سبتمبر.. لحظات الرعب والأسئلة المؤلمة عن القيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).