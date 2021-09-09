التعليم تحدد موعد مباشرة الكوادر التدريسية في الجامعات

2021/09/09 | 17:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، موعد مباشرة الكوادر التدريسية في الجامعات للعام الدراسي 2021-2022.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (9 أيلول 2021)، إنه "تم تحديد يوم الأحد الموافق 12 أيلول الحالي موعدا لمباشرة الهيئات التدريسية في الجامعات".

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