الونان يؤكد حرصه على تفعيل التنسيق المهني بين الشبكة ووسائل الإعلام الأجنبية

2021/09/09 | 18:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الأمناء جعفر الونان ،اليوم الخميس، حرصه على تفعيل التنسيق المهني بين الشبكة ووسائل الإعلام الاجنبية.وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس الأمناء في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان”رئيس […]

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