ارتفاع آخر.. تعرف على أسعار الدولار بعد إغلاق البورصة في العراق - عاجل

2021/09/09 | 18:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، الخميس، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في بورصة العراق.

وجاء سعر بيع الدولار فئة 100$ مقابل 148,250 دينارا عراقيا.

فيما جاء سعر شراء الدولار فئة 100$ مقابل 147,250 دينارا عراقيا.

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