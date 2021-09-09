التربية تُعدل موعد إختبارات الطلبة المتميزين

2021/09/09 | 18:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عدلت وزارة التربية، موعد اختبارات الطلبة المتقدمين على مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد.جاء في بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المديرية العامة للتقويم والامتحانات تعلن ان موعد اختبارات الطلبة المتقدمين على مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد سيكون يوم الخميس 2021/9/16 عند الساعة الثامنة صباحاً بدلاً من الساعة التاسعة صباحاً”.

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