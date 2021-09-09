مسرح الإناث وماهيته - سامي عبد الحميد

2021/09/09 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامي_عبد_الحميد يرتبط تشخيص الأنثى أصلاً سواء في الفولكلور أم في الأساطير بالطقس الديني والكرنفالات وكان ملحماً مهماً من ملامح المسرح في الغرب والشرق، ففي المسرح الأغريقي القديم كان الرجال يمثلون أدوار النساء، وفي انكلترا كان الصبية يمثلون أدوار النساء، وحتى عندما صعدت النسوة على خشبة المسرح عام 1660 وفي اليابان يمثل الممثلون أدوار النساء في مسرح (نو) ويستخدمون الأقنعة على وجوههم لهذا الغرض، وكان النساء هم الذين ......





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