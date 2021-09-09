انهيار -العدالة والتنمية- ليس نهاية -الإخوان-، تحليل ونداء - أحمد عصيد

2021/09/09 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_عصيد ما حصل في انتخابات الأمس بالمغرب لم يكن متوقعا، إذ لا يتعلق الأمر بهزيمة انتخابية أو بمجرد تراجع كما كنا نعتقد، بل بانهيار كامل لتنظيم "الإخوان المسلمين" بالمغرب، بسقوط مدوّ يعود إلى تآكل في مكونات الكتلة الناخبة للحزب والتي تفككت للأسباب التالية:ـ السخط الشعبي الذي لم تعُد تنفع معه لعبة الأقنعة التي تعوّد عليها "البيجيدي"، أي المشاركة في الحكومة ولعب دور المعارضة في نفس الوقت.



ويبدو أنّ نسبة ......





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