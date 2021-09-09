مبابي يزف بشرى سارة لجماهير باريس سان جرمان

2021/09/09 | 18:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعمفاجأةٌ سارة، زفها كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي لناديه وجماهيره، قبل مواجهة كليرمون، يوم السبت، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري.وجاءت المفاجأة اليوم الخميس، عندما شارك مبابي في التمارين الخاصة بالفريق الباريسي، مؤكداً تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها في معسكر المنتخب الفرنسي.وكانت إصابة كيليان في عضلة الساق قد حرمته من المشاركة في مباراتي الديوك أمام البوسنة والهرسك ثم فنلندا، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.يجدر الذكر، إلى أن المفاجأة الأبرز التي ينتظرها عشاق باريس وإدارة النادي الفرنسي، هي قبول اللاعب بتجديد عقده مع الفريق، وهو الذي رفض كل عروض التجديد التي قُدمت له رغبةً منه بتحقيق حلمه واللعب في صفوف ريال مدريد.

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