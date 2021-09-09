انقلاب صناديق الاقتراع

2021/09/09 | 18:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنها حقا تجربة مميزة يعيشها المغرب في انتقال الحكم (أو جزء من الحكم، مادام للملكية دورها الأساسي في التدبير) من الإسلاميين لغيرهم، دون دبابات ولا انقلابات ولا عنف ولا دم.

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