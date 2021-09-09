طالبان تحارب الاسماء

2021/09/09 | 18:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبان" غيرت أيضا اسم ساحة تمت تسميتها على شرف قيادي افغاني راحل.

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