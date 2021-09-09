تفاصيل جديدة.. إجرام بغداد تنشر لقطات من كشف دلالة قتل

2021/09/09 | 19:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نشرت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الخميس، مقطع مصور يحتوي على لقطات من كشف الدلالة لحادث قتل "نورزان الشمري".

وفي وقت سابق، ألقت القوات الأمنية القبض على الشخص المتورط بجريمة قتل، نورزان الشمري، حيث تبين أنه شقيقها، في واقعة أثارت صدمة في الأوساط الشعبية.

وقتلت الشمري، بـ3 طعنات من مسلحين عندما كانت في طريق عودتها مساءً إلى منزلها، حيث تعمل في محل لبيع الحلويات.

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