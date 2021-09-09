2021/09/09 | 19:11 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان حكومي يحصي عمليات تهريب أُحبطت مؤخراً في المنافذ الحدودية للعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/09 | 19:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان حكومي يحصي عمليات تهريب أُحبطت مؤخراً في المنافذ الحدودية للعراق) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان حكومي يحصي عمليات تهريب أُحبطت مؤخراً في المنافذ الحدودية للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).