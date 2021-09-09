أسعار النفط ترتفع مع تراجع مخزونات الخام الأمريكية بأقل من التوقعات

2021/09/09 | 19:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - مصطفى رضا: أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، عن هبوط مخزونات النفط بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 1.5 مليون برميل. وكانت أغلب توقعات المحللين تشير إلى تراجع مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 5.9 مليون برميل …

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