2021/09/09 | 19:16 - المصدر: موازين نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لابورتا: سأحاول السيطرة على نفسي مع كومان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/09 | 19:16.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لابورتا: سأحاول السيطرة على نفسي مع كومان) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لابورتا: سأحاول السيطرة على نفسي مع كومان) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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