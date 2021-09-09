لغة الحوار واحترام الرأي الآخر سبيل للإقناع

2021/09/09 | 19:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.إسماعيل طه الجابري

ما انفك أهل بيت النبوة (عليهم السلام)

يعطون الدروس لأبناء الأمة الاسلامية -

في كل الظروف والأحوال - شعوراً منهم

بمسؤوليتهم التاريخية عن سلوك الفرد

وحصانة المجتمع وإشاعة

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