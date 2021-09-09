المغرب.. استقالة سعد الدين العثماني بعد الخسارة القاسية لحزب

2021/09/09 | 19:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقال أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الخميس، وفي مقدمتهم الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، من الأمانة العامة ودعوا إلى تنظيم دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، السبت 18 سبتمبر الجاري.

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