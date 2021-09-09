2021/09/09 | 19:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، اعتقال اثنين من "أكبر تجار" المخدرات، غربي محافظة نينوى.

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وذكرت الخلية في بيان، 9 أيلول/سبتمبر، أنّ "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة واسط شرعت بالاشتراك مع مديرية أمن غربِي نينوى بتنفيذ علمية نوعية استمرت لأيام عدة وفق أوامر قضائية، أسفرت عن إلقاء القبض على اثنين من أكبر تجار المخدرات بعد مطاردتهما ومحاولة هروبهما لناحية ربيعة الحدودية".

وأكّد البيان، ضبط "30 كيلوغرامًا من المخدرات بحوزتهما"، مشيرًا إلى "تدوين أقوالهما أصوليًا بعد أن اعترفا بتجارتهما للمخدرات، فضلاً عن قيامهما بتهريب عائلات عناصر من تنظيم داعش من إحدى دول الجوار وإدخالهم إلى العراق".

وأوضح البيان، أنّ "المعتقلين أحيلا إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهما".

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