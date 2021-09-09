الدفاع المدني تطلق ’هاشتاك’.. ’كن سنداً ولا تكن معرقلاً’ (فيديو)

2021/09/09 | 19:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أبدت مديرية الدفاع المدني، الخميس، امتعاضها لعدم التعاون مع مفارزها المكلفة بإخماد الحرائق.

قناة "ناس" على تلكرام..



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واطلقت المديرية عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" وسماً بعنوان "كن سنداً ولا تكن معرقلاً"، مع إرفاق مقطعاً مصوراً تابعه "ناس"، (9 أيلول 2021)، يبين معاناة عجلة الإطفاء أثناء توجهها لتلبية نداءات الحرائق.

وقالت المديرية في تدوينة رفقة الوسم المذكور والمقطع المصور أدناه، "صافراتنا تصدح..



لافتاتنا تضيء..



وهناك من يعتمد عرقلة وتأخير فرقنا، ويتعامل مع الحدث بلا مبالاة..



لو كان الحريق في دارك لما فعلت ذلك".

وأضافت، "أخي المواطن، عجلة الإطفاء تحمل أثقالاً متمثلة بالماء ومواد ومعدات الإطفاء، ويصعب معها المناورة والوقوف وإعادة الانطلاق".

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