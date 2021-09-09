2021/09/09 | 19:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TdQUTHuRabQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية - د.خالد عبد الاله - برامج الكتل لاتختلف ومتشابه بين الكتل والاحزاب وبعيدة عن الواقع) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية - د.خالد عبد الاله - برامج الكتل لاتختلف ومتشابه بين الكتل والاحزاب وبعيدة عن الواقع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).