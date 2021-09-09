تخصيص 4000 قطعة أرض لموظفي الموانئ في مدينة السياب

2021/09/09 | 19:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بناء الدور السكنية سيكون بشكل نموذجي.

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