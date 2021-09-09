الاتحاد الأوروبي يطالب العراق بتعليق رحلاته الجوية إلى بيلاروسيا بشكل دائم

2021/09/09 | 19:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب الاتحاد الأوروبي العراق بتعليق رحلاته الجوية إلى بيلاروسيا بشكل دائم، لتجنب أي محاولات للهجرة غير النظامية إلى أوروبا.

وقال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه طلب من الحكومة العراقية تعليق الرحلات الجوية من العراق إلى بيلاروسيا بشكل دائم لتجنب الهجرة غير النظامية

جاء ذلك في مدونة لبوريل تناولت تفاصيل زيارته الأخيرة إلى العراق، التي بدأها الاثنين الماضي واستمرت يومين.

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