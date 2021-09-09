2021/09/09 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صفوان_قسام العنصرية هي تلك الممارسات السلبية تجاه فرد أو مجموعة، مبنية على شعور أو اعتقاد بعلو جماعة الممارسين على جماعة أو جماعات أخرى من الجنس البشري وهم الممارس عليهم؛ مما يشكل الدافع لممارسة هذه السلوكيات السلبية.



أي أن العنصرية لها ثلاث عناصر لتكتمل: شعور بالانتماء لمجموعة وتفوقها على الآخرين، ولاء وخضوع لهذه المجموعة يتبلور على شكل سلوكيات إيجابية تجاهها، مع رفض وسلوك سلبي تجاه الآخرين ينطلق من العنصري ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل هناك عنصرية حقا ضد السوريين في تركيا؟ - صفوان قسام) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل هناك عنصرية حقا ضد السوريين في تركيا؟ - صفوان قسام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).