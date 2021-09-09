2021/09/09 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن أصحاب الشهادات المزورة يعتبر عملهم فساد إداري أيضاً وإنما أشد لأنهم حينما تقمصوا الشهادة ؟ المزورة العالية والممنوحة له وهو لا يستحقها ارتكب خطيئتين ..



الأولى استلم منصب بمستوى شهادته من حيث المركز والمعلومات بينما هو جاهل لا يمتلك معلومات دراسية عن المركز الذي يشغله وبذلك وجوده في هذا المركز يسبب أضرار للممتلكات والمشاريع التي تخص شهادته بينما هو يجهلها وليس يمتلك معلومات عنها ..



وثانياً يستلم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يستطيع السيد الكاظمي أن يفعلها ويتصدى لمناصب الشهادات المزورة في الدولة العراقية ؟ - فلاح أمين الرهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يستطيع السيد الكاظمي أن يفعلها ويتصدى لمناصب الشهادات المزورة في الدولة العراقية ؟ - فلاح أمين الرهيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).