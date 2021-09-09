السلطات البحرينية توسّع نطاق

2021/09/09 | 19:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكانت المملكة الخليجية الصغيرة شهدت اضطرابات لسنوات بعد العام 2011 عندما نفّذت الأجهزة الأمنية حملات توقيف ضد المشاركين في تظاهرات ضخمة للمطالبة بملكية دستورية.

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