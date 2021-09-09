منحة للصحافيين بقيمة 12 مليار دينار

2021/09/09 | 19:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن وزير الثقافة حسن ناظم، الخميس، زيادة المنحة المخصصة من قبل الحكومة للصحافيين إلى 12 مليار دينار.

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وقال الوزير في تصريح، 9 أيلول/سبتمبر، إنّ "مجلس الوزراء رصد مبلغ 6 مليارات دينار، كمنحة للصحفيين، وتمت إضافة 6 أخرى من هيئة السياحة، فأصبح المبلغ الكلي 12 مليار دينار".

وأضاف ناظم، أنّ "المنحة ستوزع على الصحافيين خلال الفترة المقبلة".

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